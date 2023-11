Lounge-Jazz-Tropicalia mit federleichten Glasharfenklängen und Reiseimpressionen aus Marokko und Äthiopien.

Kurz das Geschichtsbuch aufgeschlagen: „Barbapapa“ war eine französische Zeichentrickserie aus den 1970ern, das leicht birnenförmige Familienoberhaupt soll wie eine Blume im Garten geboren worden sein, es konnte sich in alle möglichen Formen verwandeln. So eine Art Steinzeit-Pokémon mit lauter guten Eigenschaften, nur, dass man es nicht füttern musste.

Was Os Barbapapas, die vierköpfige Band aus São Paulo, mit der Gartenfamilie aus dem Fernsehen verbindet, wissen wir nicht genau, sie widmen aber der „Suculenta“ auf ihrem neuen Album eine sanft federnde Instrumentalhymne, in der eine selbst geba

Auf ENIGMA verbinden sich Rhythmen aus dem Nordosten Brasiliens mit Erinnerungen an Gnawa-Sounds mit afrokubanischen und Ethio Jazz-Elementen zu luftigen Exkursionen, die stets wie aus dem Handgelenk gezaubert klingen. Mithin wie kaum etwas, das die Tropicalia- oder Afrojazz-Liebhaber:in bislang so kennenlernen durfte. Fusion fernab jeder Anstrengung. Und „Caminho Para Itiwawa“ hört sich so lässig-freundlich an, dass man es den Original-Barbapapas als Haus- und Hofmusik anempfehlen möchte.