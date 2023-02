Philip Selway Strange Dance

Dass Thom Yorke und mit etwas Abstand Jonny Greenwood die Sonnenplätze in Sachen Popularität unter den Radiohead-Musikern einnehmen, verdankt sich in den letzten Jahren auch deren Beteiligung an ambitionierten Projekten und Bands wie Gorillaz oder The Smile. Radiohead-Drummer Philip Selway hat im Vergleich zu seinen Bandkollegen ein wenig unter dem Radar veröffentlicht, zwei Soloalben aus den Jahren 2010 und 2014 stehen zu Buche.

Mit STRANGE DANCE folgt jetzt Numero drei: eine Sammlung großenteils melancholischer Softpopsongs, die wie Eis auf der Zunge zergehen, von Selway höchstpersönlich mit sanfter Stimme begleitet. Piano, Keyboards, Streicher, Bläser, kleinere Intarsienarbeiten aus der Elektronik – diese Musik verweist zu einem größeren Teil auf das gute britische Songbook, und wenn Selway dann mal mit Flüsterstimme durch den leicht spukigen Titelsong streift, ist das so etwas wie ein Extra im fein gemachten Liederalbum. Und mit „Picking Up The Pieces“ ist ihm auch noch ein ambitionierter, stark in Klang gesetzter Ohrwurm gelungen. Hats off!

