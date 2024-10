Widerständiger Emo-Indie-Rock, der aus dem Herbst die beste unter den Jahreszeiten macht.

Als Porridge Radio aus Brighton 2020 mit dem Album EVERY BAD auf sich aufmerksam machten, hatte die Band bereits eine kleine Karriere hinter sich. Vier Platten waren zuvor erschienen, kleine Indie-Produktionen, zu haben nur regional. Mit dem Vertrag bei Secretly Canadian in der Tasche stand die Band und stand vor allem Singer/Songwriterin Dana Margolin plötzlich im Fokus: Was wollen die, können die?

Das Album WATERSLIDE, DIVING BOARD, LADDER TO THE SKY bestätigte zwei Jahre später die Position der Band. Noch einmal zwei Jahre später stellt Dana Margolin jetzt fest: So richtig glücklich gemacht hat all das nicht. Überall Arschlöcher. In privaten Beziehungen. Im Business. Die Erkenntnis führt zum Blues, gegen diesen singen Porridge Radio an: „Sick Of The Blues“ heißt die Vorabsingle, ein einfaches Mantra, überraschenderweise am Ende dieses Albums platziert. Als finale Katharsis. Vorher spielen sich Porridge Radio durch allerhand Leid. Klingen dabei noch weniger britisch als zuvor.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„God Of Everything Else“ zum Beispiel erinnert an die unterschätzte 90ies-Band The Geraldine Fibbers, auch die sehr direkte und emotionale Vortragsweise von Conor Oberst von Bright Eyes ist eine Bezugsgröße, bei „Sleeptalker“ gekoppelt mit Krach und Kammermusik. Eine gewisse Nervenstärke vorausgesetzt – und CLOUDS IN THE SKY THEY WILL ALWAYS BE THERE FOR ME ist die Platte, die aus dem Herbst die beste unter den Jahreszeiten macht.

Welche Alben im Oktober 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.