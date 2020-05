RG Lowe Life Of The Body

Rob Lowe co-gründete 2006 die texanische Neo-Klassik-Combo Balmorhea, die von Musique-Conrète-Miniatur bis full-blown Country-Band mit Banjo auf sieben Alben zwar musikalisch grenzenlos agierte, dabei jedoch nie eine besondere Sexyness entwickelte.

Sein Solowerk als RG Lowe hingegen fließt wie geschmolzene Schokolade: Eine sanfte Stimme über den Sensibilitäten des frühen R’n’B, gemischt mit Momenten fast sakraler Choral-Euphorie, in denen Lowes Jugend in Kirchenchören sich deutlich abbildet. Das hat schon auf dem Debüt SLOW TIME gut funktioniert, das 2017 Vergleiche mit den Cheese-Genies Rhye zuließ, aber auch mit Arthur Russell oder gar Stevie Wonder.

LIFE OF THE BODY ist wieder Piano-geleitet, hat Funk- und Jazz-Momente, Ausbrüche in fast naive Glückseligkeit – dass der Opener „Sorrow“ noch Hilflosigkeit und Weltschmerz verhandelt, „Sendai, Unknown“ das Erdbeben vor der japanischen Küste 2011, tritt im immer um die Erlösung ringenden, komplexen Upbeat-R’n’B-Pop der Platte bald in Vergessenheit. Gottseidank: Traurige weiße Klaviermänner braucht die Musikwelt schließlich nicht noch mehr.

