Rhonda Forever Yours

FOREVER YOURS, das vierte Studioalbum der ursprünglich rein Hamburger Band Rhonda überrascht mit überwiegend zarten Tönen. Ihr sensibler Soul mutet hier interessanterweise folkig und grüblerisch an. Hat das damit zu tun, dass die Pandemie so einiges ins Rutschen und Schliddern gebracht hat? Wie proben, wie weitermachen, wenn Kontakte kaum möglich sind, einzelne Musiker gar in anderen Städten oder Ländern leben?

Viele gaben auf, verschoben ihre Veröffentlichung. Nicht so Rhonda, obwohl die Band es schaffen musste, über Kontinentalgrenzen hinweg ihr zartes, feinfühliges Album zu produzieren, denn Sängerin Milo Malone lebt seit einiger Zeit in Los Angeles. Was an Rhonda seit ihren Anfängen in Norddeutschland verblüfft, ist ihre internationale Qualität. Das mag an den ausgezeichneten Musikern liegen, aber vor allem an Malone, einer Sängerin und Songwriterin, deren Stimme mal kraftvoll, mal vielschichtig und luzid alles abdeckt, was die anspruchsvollen Tracks auf dem neuen Album erfordern.

Das wundervolle Melinda-Carlisle-artige „Santa Barbara“ ist so sehr Westküste, dass einem warm ums Herz wird und bei „Golden Days“ segelt man auf einer Yacht in den Sonnenuntergang hinein. Rhondas Sixties-Sound ist nie so sehr retro, dass er beliebig wirkt, sondern webt Einflüsse aus den letzten Jahrzehnten geschickt und geschmackvoll ein, sodass mit FOREVER YOURS etwas sehr Heutiges und Relevantes entstehen konnte

