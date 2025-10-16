Obama verabschiedet sich von D’Angelo: Er „war einzigartig“

Barack Obama trauert um D’Angelo. Der Ex-Präsident erinnert an den Einfluss des Sängers, der mit 51 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb.

Barack Obama hat dem verstorbenen D’Angelo Tribut gezollt. „D’Angelo war einzigartig. Als Pionier des Neo-Soul inspirierte er eine ganze Generation von Sängern und prägte die heutige Musik“, schrieb er am 15. Oktober auf der Plattform X. „Michelle und ich denken an seine Familie und an alle, die ihn geliebt und bewundert haben.“

Der ehemalige US-Präsident hatte die Neo-Soul-Größe 2015 auf seine Sommernachts-Playlist des Weißen Hauses gesetzt. Er empfahl den Song „Nothing Even Matters“ von D’Angelo und Lauryn Hill, der auf Hills Album THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL erschienen war.

Donald Trump hat sich zum Tod des Soulkünstlers bislang nicht geäußert.

D’Angelo starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs

Der Tod D’Angelos am 14. Oktober 2025 im Alter von 51 Jahren, der einer Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs geschuldet war, hat erneut ein Schlaglicht auf diese besonders tückische Krebsform geworfen. In den vergangenen Jahren sind mehrere prominente Persönlichkeiten in den USA an diesem Krebs verstorben, darunter „Sex and the City“-Schauspieler Willie Garson, TV-Persönlichkeit Maria Menounos und „Dirty Dancing“-Star Patrick Swayze. Auch die ehemalige oberste Richterin Ruth Bader Ginsburg starb 2020 an Komplikationen infolge von Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom) ist ein bösartiger Tumor, der in der Bauchspeicheldrüse entsteht. Er wird oft erst spät erkannt, da er in frühen Stadien kaum Symptome verursacht, die meist erst im fortgeschrittenen Verlauf auftreten. Laut Krebsinformationsdienst erkranken in Deutschland jedes Jahr etwa 20.200 Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter.

Vor seinem Tod monatelang in Behandlung

D’Angelo hatte nach Angaben seiner Familie lange mit der Krankheit zu kämpfen. Wie „People“ berichtete, verbrachte der Soulkünstler die letzten zwei Wochen vor seinem Tod im Hospiz und im Beisein seiner Familie, nachdem er bereits monatelang im Krankenhaus behandelt worden war.

2024 gab es Gerüchte um ein neues Album

2024 hatte D’Angelos langjähriger Musikkollege Raphael Saadiq im Podcast „Rolling Stone Music New“ erzählt, dass D’Angelo an neuer Musik arbeite – und auch auf ein kommendes Album angespielt. „Er arbeitet gerade an sechs Stücken und scheint total aufgeregt zu sein“, sagte Saadiq damals. Er bestätigte, dass einer der neuen Songs auf einem älteren Track von Linwood Rose basiere, einer kurzlebigen Gruppe, zu der D’Angelo, Saadiq und der Rapper Q-Tip gehörten.

Ein neues Album von D’Angelo blieb bis zu seinem Tod unbestätigt. Seine letzte Platte, BLACK MESSIAH, erschien vor fast elf Jahren. 2018 steuerte er einen Song zum Soundtrack des Videospiels „Red Dead Redemption 2“ bei – ein Spiel, das er selbst sehr schätzte. Das letzte Stück, das D’Angelo vor seinem Tod veröffentlichte, war „I Want You Forever“, ein fast zehnminütiger Song aus dem Jahr 2024, entstanden in Zusammenarbeit mit Jeymes Samuel und Jay-Z.