D’Angelos Sohn: Ambivalenter Instagram-Post zum Tod des Vaters

D'Angelos ältester Sohn hat 2025 Mutter und Vater verloren.

Der Tod von D’Angelo hat die Musikwelt erschüttert. Sein ältester Sohn, Michael D’Angelo Archer II, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Swayvo Twain, hat am Dienstagabend (14. Oktober) auf Instagram ein altes Interview mit seinen Eltern geteilt, in dem komplizierte Familienverhältnisse angesprochen werden. Das Video lässt sowohl D’Angelo als auch seine Ex-Partnerin, Soulsängerin Angie Stone, zu Wort kommen. Demnach konnte der Musiker in der Vergangenheit nicht immer für seinen Sohn da sein.

Wie war das Verhältnis zwischen D’Angelo und seinem Sohn?

Swayvo, der selbst Musiker ist, hat bisher kein öffentliches Statement zum Tod seines Vaters veröffentlicht. Dennoch lässt das Video und das Timing des Postings in seiner Instagram-Story auf ein eher ambivalentes Verhältnis schließen.

Das geteilte Interview zeigt, dass D’Angelo in den fünf Jahren zwischen seinem Debütalbum BROWN SUGAR und dem Nachfolger VOODOO eine Auszeit genommen hatte, um Zeit mit der Familie zu verbringen und seinen Sohn aufwachsen zu sehen. Angie Stone äußert in dem Gespräch, dass es nach dieser Zeit eine gewisse Entfremdung gab und D’Angelo sich von ihr und ihrem Sohn entfernte. Trotz dieser Schwierigkeiten hebt sie hervor, dass es eine Beziehung voller Liebe, aber auch komplexer Gefühle war.

Im Jahr 2000 erschien D’Angelos Mega-Hit „Untitled (How Does It Feel)“, der ihn (auch wegen des sexuell aufgeladenen Videos) weltweit berühmt machte. Doch je mehr er als Sexsymbol angesehen wurde, desto mehr hatte D’Angelo mit seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit zu kämpfen. 2005 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer und Besitzes von Kokain und Marihuana verhaftet. Eine Woche nach seiner Verurteilung wegen dieser Vorwürfe im September 2005 war er außerdem in einen Autounfall verwickelt, bei dem er Gerüchten zufolge schwer verletzt wurde.

Die weiteren Kinder von D’Angelo

Swayvo Twain ist nicht das einzige Kind von D’Angelo. Der Musiker hat 1999 noch eine Tochter namens Imani sowie 2010 einen weiteren Sohn namens Morocco bekommen.

Swayvo hatte im März 2025 erst seine Mutter verloren. Angie Stone kam bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben, nachdem sie bei einer Kollision aus einem Bus geschleudert wurde.

Swayvo reflektierte in einem früheren Post, dass er lange versuchte, sich von den Schatten seiner berühmten Eltern zu befreien, aber schließlich gelernt hat, ihre Vermächtnisse mit Stolz anzunehmen. Er steht nun allein da, um das musikalische und persönliche Erbe beider Eltern tragen.