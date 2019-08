Ride This Is Not A Safe Place

Hurra, das Shoegaze-Revival geht weiter! Slowdive sind seit 2017 wieder zurück, My Bloody Valentine stellen zwei neue EPs in Aussicht, und dann sind da auch noch Ride, die vor zwei Jahren nach 20-jähriger Auszeit ebenfalls ihr Comeback feierten.

Nur: Gehören die denn überhaupt dazu? Tatsächlich war das dynamische Experimentieren zwischen noisiger Überwältigung und ätherischem Wohlklang für Ride ja schon immer nur eine Ausdrucksmöglichkeit unter vielen. Sie waren bereits in den 90ern mehr das, was man eine „Alternative-Rock-Band“ nannte, pflegten lieber klassisches Song-Handwerk als das Experiment und verstrebten ihren Sound mal Richtung Indiepop-Melodik, mal Richtung Neopsychedelia, mal Richtung Rock-Rock. Nach den Dreampop-Anleihen von WEATHER DIARIES steht nun auf THIS IS NOT A SAFE PLACE ein erneuter Richtungswechsel an.

Im Stile eines Gemischtwarenladens versammeln Ride darauf herrlich hookige Indiepop-Songs („Future Love“), eine astreine New-Order-Hommage („Repetition“), dreckig aufgemotzten Postpunk („Kill Switch“) und mit „Eternal Recurrence“ auch eine entschleunigte Shoegaze-Nummer à la Slowdive. Nur geht bei so viel stilistischer Umtriebigkeit und Retromanie die eigene Handschrift etwas verloren.

Rides neues Album THIS IS NOT A SAFE PLACE im Stream:

Eher alternativ angerockter Dream Pop als Shoegaze, und leider gehen den halben Ex-Posterboys nicht nur bei stärkerem Seegang die Ideen...

