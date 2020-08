Rival Consoles Articulation

Wir müssen wieder mehr über den ungarischen Komponisten György Ligeti sprechen! In Owen Palletts Meisterwerk ISLAND strahlten kürzlich schon Ligeti-artige Spektralkomplexe durch. Und nun sagt auch Rival Consoles, Electronica-Produzent aus Leicester, dass er sich bei seinem neuen Album auf Ligeti bezieht, zumindest auf dessen Weisen, Musik extrem unkonventionell zu notieren.

Denn es macht einen Unterschied, ob man von vornherein in der digitalen Audio-Workstation unterwegs ist oder ob man sich erst mal in Ruhe ein Papier nimmt und das artikuliert, was in einem abgeht. Rival Consoles ist ein echter Techno-Autor. Diesen organischen Zugang kann man in den Tracks auf ARTICULATION deutlich spüren.

Rival Consoles bietet viele Zugänge, rhythmisch wie melodisch, er verbarrikadiert sich nicht in Trutzburgen nur für erlaucht Eingeweihte; und dennoch speist er einen nie mit dem allzu Naheliegenden ab. Rival Consoles ballert keine Beats, seine Harmonien drücken einen auch mal lieb.

