Vor zwei Jahren begann Robert Earl Thomas Songs zu schreiben und zu Hause aufzunehmen, wenn sich ein Fenster von der Zeit auftat, das ihm verschiedene Jobs und die Touren mit seiner Band Widowspeak ließen. Dass dieses Album jetzt wie aus einem einzigen großen Aufwasch daherkommt, ist umso erstaunlicher, als ein Teil der Stücke dann doch in einem Studio mit Stamm-Produzent Kevin McMahon entstanden ist. ANOTHER AGE fällt etwas leichter und relaxter aus als das letzte Widowspeak-Album EXPECT THE BEST. Thomas hat ein beträchtliches Talent darin entwickelt, die Musik verschwimmen zu lassen – zwischen Stilfestlegungen, aber auch emotionalen Zuschreibungen.

„The Weather“ ist als Rock’n’Roll-Feger angelegt, Thomas aber bügelt Falten und Knicke raus, surft mit seiner Stimme elegant zwischen Gitarre und Keyboards, er spült weich und spielt den Geis­tern, die ihn riefen, einen Streich. „What Am I Gonna Do“ stellt man sich als Folksong zur Akustischen vor, diesmal umgarnt die Stimme die Akkorde, Saxofon und Keyboard färben den Klangraum aber im selben Moment noch einmal anders ein. Robert Earl Thomas geht in der Melancholie des Mit-sich-selbst-Seins auf.