Vielschichtige Italo-Schlager-­Klischees mit doppeltem Boden.

Der Legende nach gründeten sich Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys1982 in Italien. Mit ihrer zweiten Platte MILLE GRAZIE chartete die in Wahrheit süddeutsche Band 2022 völlig überraschend auf der Eins. Nun legen sie ihr Nachfolgewerk KULT vor, das abwechslungsreicher und musikalisch ausgereifter ist als seine Vorgänger. Die Produktion (u.a. in den Abbey Road Studios in London) ist glasklar, die Kompositionen sind vielschichtig, denn erstmals kombiniert die Band ihren Italo-Schlager geschickt mit Britpop, Polka und Alternative.

Thematisch bewegen sich RB&DAB wie schon auf dem Debüt GREATEST HITS und MILLE GRAZIE wieder zwischen Brenner und Napoli – Italien als zentrales Sehnsuchtsmotiv bleibt, neben der Liebe, die Konstante der Band. In bester Schlagermanier schmachtet Roy Bianco leidenschaftlich in „Und wenn sie singt“, singt von Sommerromanzen in „Velocità“ oder einer schmerzhaften Trennung auf der „MS Abbrunzatissima“.

Selbst Badalamenti hätte seine Freude an der bombastischen „Ouvertüre“ zur Hitsingle „Weiße Rosen“. Doch im Text erhalten sich RB&DAB ihren doppelten Boden: „Es wird nie mehr, wie es war / Du und ich, Kreuzfahrt ins Nichts / Auf der MS Abbrunzatissima.“ KULT serviert das Dolce-Vita-Klischee unprätentiös auf deutschen Plattentellern und rebelliert mit vollmundigen Harmonien gegen die Negativität unserer Zeit.

