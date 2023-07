Der Songwriter schickt stubenwarme Folk- und Country-Echos aus dem Laurel Canyon.

Als im Oktober 2020 auf dem kleinen (und primär der Archivierung vergrabener Schätze verpflichteten) US-Label Tompkins Square Records ein Debüt namens I CAN GO WITH YOU von einem gewissen Sam Burton erschien, bekam das hierzulande kaum jemand mit. Schade eigentlich, denn so herzenswund und stubenwarm der aus Utah stammende Newcomer aus Los Angeles darauf den Spuren Roy Orbisons, Harry Nilssons, Leonard Cohens und Nick Drakes folgt, konnte man diesen elf tiefschürfenden Songs in Windeseile erliegen.

Einen Label-Wechsel und eine Europa-Tour mit Weyes Blood später sieht die Sache schon ganz anders aus. Produziert vom famosen Retro Spezialisten Jonathan Wilson, der einst auch entscheidend zur Neuerfindung Josh Tillmans als Father John Misty beitrug, erklingen Burtons Songs auf DEAR DEPARTED nun noch sahniger, traumwandlerischer und streicherverhangener als ohnehin.

Den Umstand, dass er dabei als Songwriter nicht immer an die Brillanz des Debüts heranreicht, darf man indes als Jammern auf hohem Niveau abheften, denn wohlklingendere Grüße an die besagten verstorbenen Meister wird in diesem Popjahr wohl niemand mehr aus dem Laurel Canyon versenden.