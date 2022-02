Sasami Squeeze

Was ist denn hier passiert? Auf ihrem reizvollen Solodebüt von 2019 verschmolz Sasami Ashworth, zuvor bei der Band Cherry Glazerr, Shoegaze, Psych-Pop und Slowcore. Jetzt fährt die USAmerikanerin mit koreanischen Wurzeln schwerere Geschütze auf, inspiriert unter anderem von der japanischen Legende eines Götterwesens mit Frauenkopf und Schlangenkörper, Nure-onna genannt. Dessen Kickass-Attitüde gießt Ashworth auf SQUEEZE in brachiale Nu-Metal-Tracks, angetrieben von Megadeth-Drummer Dirk Verbeuren.

SQUEEZE bei Amazon.de kaufen

Gleichzeitig bleibt sie Nure-onnas hybrider Gestalt treu: Ashworth ähnelt nicht nur stimmlich einer Aimee Mann, sie knüpft auch an deren Folkpop-Sound an, lässt zudem fuzzy Indie-Rock anklingen und besinnt sich mit dramatischen Streichern auf ihre klassische Ausbildung.

Klingt disparat? Ist es auch. Besonders wenn die Elemente innerhalb eines Songs kollidieren wie in „Say It“, das nach einem Mashup von Rammstein und Sheryl Crow klingt. Nichts gegen Experimente und Vielfalt! Aber zugunsten des Hörflusses hätte Ashworth SQUEEZE vielleicht eine A- und eine B-Seite geben sollen: die eine für ihre härteren Gelüste, die andere für ihren schrammelig verträumten Songwriter-Indie – beide für sich genommen unterhaltsam genug.

Anarchisch, spontan, rotzig: Den Moldy Peaches beim Musikmachen zuzuhören, ist noch immer eine wahre Freude. Jetzt sind frühe Demos, Live-Tracks...

In Kammermusikversionen hüllt die Kanadierin die Grandezza ihrer alten Songs in neuen Samt.

Die Multiinstrumentalistin erinnert mit Avant-Pop an die Opfer der AIDS-Krise.

Der neue Marvel-Film „Spider-Man: No Way Home“ verspricht gewohnt eindrucksvolles Superhelden-Spektakel. Zusätzlich kommen Fans der alten Spider-Man-Filme diesmal voll auf ihre Kosten. Reicht das, um auch Menschen außerhalb der Marvel-Bubble abzuholen?

Saß da etwa Till Lindemann an Tisch 8? Die Veranstalter des Balls sowie der Musiker selbst schweigen noch immer zu dem großen Rätsel.

Unsere Gegenwart scheint später nun tatsächlich Geschichte zu werden. Zeit also, sich in dieser Kolumne die popkulturelle Gegenwart genau anzugucken. Was passiert. Und wie und warum hängt das alles zusammen? Hier Folge 7.