Von einem, der auszog, über die Sehnsucht zu singen: Der wunderlichste Pop des Jahres kommt aus Toronto. Als MorMor schreibt Seth Nyquist Songs, die das Avantgarde-Verständnis von Radiohead mit dem Soul von Curtis Mayfield verbinden.

Woher: Toronto, Kanada

Klingt: sehr eigen. Vielleicht so, als hätte Thom Yorke bei Motown unterschrieben

Anspieltipps: „Whatever Comes To Mind“, „Heaven’s Only Wishful“

Neue Musik: noch nicht klar

Live: erstmal nur in Berlin am 29.03.

