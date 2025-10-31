…JA GEIL, möchte man schreien. Schon beim ersten Song von Skorts‘ Debüt INCOMPLETEMENT kann man sich vorstellen, wie das war, als die Welt das erste Mal Fleetwood Mac gehört hat. Auch wenn Skorts wenig mit Fleetwood Mac und deren Leichtigkeit zu tun haben, wirken sie aufgrund der grandiosen Vocals der Leadsängerin Alli Walls vom Atmosphärischen her wie deren düstere Wiedergänger.

Und vor allem: wie eine Band, die keine Angst davor hat, auch mal mit Stadionrock zu spielen. Und ja, das kann auch in Richtung Klischee abzweigen („R4DR4M“). Aber das macht nichts, wenn es so stilsicher umgesetzt wird. Die Band aus New York hat sich in den knapp zwei Jahren ihrer noch jungen Existenz den Ruf erspielt, hart zu arbeiten und viele Shows zu spielen.

Und so wie man ihren Vorgängern The Strokes anhören konnte, wie sie ihren Sound in endlosen Stunden im Proberaum perfektioniert haben, kann man Skorts die zahllosen Shows auf kleinsten, kleinen und immer größer werdenden Bühnen anhören. So eine Unmittelbarkeit, Exzess und Attitüde kann nur live geboren werden. Umso beeindruckender, dass sie diese Energie auch auf das Album transportieren können.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 12/2025.