Sol Heilo, Gründungsmitglied der erfolgreichen norwegischen Folkformation Katzenjammer, hat mit SKINHORSE PLAYGROUND ein erstes Soloalbum veröffentlicht. Doch die Multiinstrumentalistin überlädt ihre Kompositionen. Dadurch tritt leider das Instrument in den Hintergrund, das sie am besten beherrscht: ihre ungewöhnliche Stimme. Mal klar und zart, mal rau und stark, dann wieder brüchig, erzeugt diese Stimme die wirklich berührenden Momente dieses Albums. Vollkommen überzeugt einzig der schlicht gehaltene Folkpopsong „London Is Trouble“, der dem Gesang den Spielraum gibt, den er verdient. Hier entstehen klare Momente ohne Pathos.

Auch die Solo-Debütsingle „America“ ist ein gut gemachter, allerdings wenig überraschender Popsong. Die abwechslungsreichen Rhythmen, die simple Melodieführung, gesungen in bequemster Tonlage wird aber sicher ihr Publikum finden. Eine ungefährliche Wahl, aber generell bietet SKINHORSE PLAYGROUND kaum mehr als anerkennenswertes Handwerkszeug.

