Nichts ist sicher. Außer der Tod und dass David und Stephen Dewaele unberechenbar sind. Ihr neuestes Ausweichmanöver heißt ESSENTIAL und ist eigentlich ein Auftragswerk. Aber statt einen gewöhnlichen DJ-Mix für die „Essential Mix“-Reihe von Radio 1 der BBC zu fertigen, nahmen die Gebrüder innerhalb von zwei Wochen schnell mal elf neue Stücke auf, die allesamt um das Wort „essential“ kreisen.

Das Werk erscheint unter dem Label Soulwax, erinnert aber nicht entfernt an deren letztes Album FROM DEEWEE. Kein Wunder: Idee der Dewaeles war es, für ESSENTIAL alle Gerätschaften im heimischen Studio in Gent zu benutzen, die für FROM DEEWEE nicht zum Einsatz gekommen waren. Man merkt also: Konzept! Man soll aber: tanzen!

Also blubbert und pumpt, basst und bummt, sequenzert und tuckert und dingdongt es vorzugsweise schön geradeaus auf die Zwölf, während Maschinenstimmen irgendwas mit „essential“ sagen, wenn nicht gerade eine unterkühlte Frauenstimme irgendwas mit „essential“ singt. Das alles ist schick programmiert, fährt aber dann halt doch nicht richtig in den Arsch, sondern klingt so verkopft, wie es zu befürchten war.