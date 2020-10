Sun Ra Arkestra Swirling

Das erste Album seit 20 Jahren? Erscheinen vom Sun Ra Arkestra nicht alle paar Monate Live-Aufnahmen von Neunzehnhundertnevermind, tourt die Big Band unter Leitung des 96-jÀhrigen Altsaxofonisten Marshall Allen nicht seit Jahren durch die Welt? Alles richtig, das hier sind Aufnahmen frisch aus dem Flow (vor der Corona-Pause entstanden) und alte Geister im selben Moment.

Die vor mehr als 50 Jahren veröffentlichte Spiritual-Jazz-Hymne „Angels And Demons At Play“ kriegt mich in dieser aktuell fließenden Version sofort wieder. „The Satellites Are Spinning Lights On A Satellite“ öffnet in einer achtminĂŒtigen Extended Version einen Klangdschungel im Hinterland, den die verschiedenen Aufnahmen aus den 70er-Jahren nicht mal ahnen ließen. Aus der Pianoballade „The Sky Is A Sea Of Darkness“ wird hier eine Chormusik mit Blueswurmfortsatz.

Viele der versammelten Neuinterpretationen dehnen sich in die Tiefe, kratzen an dem, was wir Raum nennen. Raologen mĂŒssen diese VorgĂ€nge klĂ€ren. FĂŒr uns bleibt der lange Moment des Wiederentdeckens; fĂŒr diese vortreffliche Sammlung von StĂŒcken, die weit durch die Zeit gereist sind, gilt: Das Arkestra versetzt die alten Ideen und StĂŒcke in hochrote Perkussion- und Brass-StĂŒcke mit Allens hellen EVI-Umtonungen.

Allens neuer Song „Swirling“ feiert auf SWIRLING Premiere und lĂ€sst ein paar staunende New Jazzer am Wegesrand zurĂŒck. Das hier ist Swing, Baby. Swing aus der GeburtsĂ€ra Allens. Das Arkestra in einer aus lauter Wirbeln bestehenden Weltkugel, das Coverfoto spielt auf den Sound auf dem Album an. Dass Marshall Allen und seine 14 vergleichsweise jungspundigen Vereinsmitglieder auch immer wieder die Spaceways suchen, die ihnen Zugang zur Zukunft geben, versteht sich von selbst.

