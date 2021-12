Sunn O))) Metta, Benevolence

Wer kürzlich „Dune“ geschaut hat, Denis Villeneuves Epos über den Wüstenplaneten Arrakis, und ein wenig enttäuscht über Hans Zimmers generischen Niedrigfrequenz-Score war, darf sich nun von den Meistern der Disziplin Drone ein wenig komplexer anbrummen lassen. Seit mehr als 20 Jahren perfektioniert das US-Trio Sunn O))) die Kunst, Töne so quälend lange stehen zu lassen, dass die Luft um sie schwingt wie die Klammern ums „O“ im Bandnamen, dass das Ohr überempfänglich wird für alles, was in diesem finster dröhnenden Wald so durchs Unterholz raschelt.

METTA, BENEVOLENCE bei Amazon.de kaufen

Das neue, drei Viertelstundentracks lange Album METTA, BENEVOLENCE wurde 2019 in den Maida-Vale-Studios der BBC mit ihrer Tourkollegin aufgenommen, der seelenverwandt sinistren Anna Von Hausswolff, ursprünglich als Session für Mary Anne Hobbs’ BBC Radio 6 Music Show. Wie immer bei Sunn O))) gilt, dass man am besten live hört, wie es durch die Drones und Druckwellen piept, ratscht, fräst und gespensterhaft ruft, ganz so, als befinde man sich in der Wüste, die des Nachts zu leben beginnt. Wo wir wieder beim Thema wären: Herr Villeneuve, schicken Sie doch für den nächsten „Dune”-Film doch mal Sunn O))) statt Hans Zimmer nach Arrakis!

Dieser (Post-)Post-Minimal für eine Tanz-Performance überwältigt allzu gemächlich.

Die Produktionsfirma Legendary und Warner Bros haben nun offiziell bekannt gegeben, dass „Dune: Teil Zwei“ 2023 in die Kinos kommen wird.

Der Regisseur Denis Villeneuve, der erst „Blade Runner“ und nun „Dune“ zurück auf die Leinwand brachte, spricht über den Einfluss der Marvel-Filme auf das Kino und platziert einen dezenten, aber treffenden Diss.

Tom Hanks äußert sich im Gegensatz zu seinen Film-Kollegen überraschend optimistisch hinsichtlich der neuen Streaming-Deals einiger Filmproduktionsfirmen. Er ist sich sicher: Das Kino wird überleben.