In der Progressionsreihe der Berliner Band nimmt dieses Album eine Sonderstellung ein. Denn während Tangerine Dreams Frühwerke noch durch ein waberndes und pulsierendes Kommen und Gehen elektronischer Klänge charakterisiert wurden, die bisweilen fast schon Raum für eigene Notizen offenbarten, hielt mit dem Anfang 1974 veröffentlichten PHAEDRA deutlich mehr Struktur Einzug.

Möglich machte es ein analoger Moog-Sequencer, dessen Bass-Klänge mitunter das rhythmische Rückgrat bildeten, um das herum Edgar Froese, Peter Baumann und Christoph Franke mit Synthesizer, Orgel, E-Piano und Mellotron gewohnt kosmische Klänge drapierten. Insofern ist es nicht übertrieben, das vier Tracks umfassende Originalalbum als Meilenstein elektronischer Musik zu feiern, auf Augenhöhe mit Zeitgenossen wie Kraftwerk oder Harmonia. Die technischen Herausforderungen während der Aufnahmen in Richards Bransons „The Manor Studio“ kann man nur erahnen, zumal damalige Moogs eines definitiv nicht waren: stimmstabil.

Die Pioniertat PHAEDRA erscheint nun zum Geburtstag, de facto dem 51., als Set mit fünf CDs und einer Blu-ray, komplett mit Outtakes, einem Live-Mitschnitt aus dem Victoria Theatre vom Juni 1974 sowie Steven Wilsons 5.1-Mix. Das Paket erschien zwar bereits 2019 in der 16-CD-Box IN SEARCH OF HADES 1973-1979, doch die ist mittlerweile vergriffen. Neu im Paket ist ein illustriertes Buch des Tangerine-Dream-Kenners Wouter Bessels.

