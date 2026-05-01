Richtig, es gab erst im letzten August ein neues Album der Black Keys. NO RAIN, NO FLOWERS war eine vergleichsweise komplexe Platte mit allerhand Co-Songwritern. Man hätte darauf wetten können, dass Dan Auerbach und Patrick Carney danach Bock auf etwas Einfaches haben würden. Daher nun, etwas mehr als ein halbes Jahr später: PEACHES!. Titel und Cover (designt von Patrick Carneys Bruder Michael, der für sein Layout des Black-Keys-Albums BROTHER einen Grammy gewann) sind inspiriert von Stores am Wegesrand, die kalte Coke und frische Pfirsiche anbieten.

Da es sich um eine Coverplatte handelt, wirkt es, als hätten die Pfirsichverkäufer den Black Keys noch ein paar Lieblingssongs eingepackt: SoulSachen wie „When There’s Some, There’s Fire“ von Willi Griffin, Blues-Standards aus der zweiten Reihe wie „Stop Arguing Over Me“ von Paul „Wine“ Jones, Neil Youngs „Is It A Dream“ oder „Tell Me You Love Me“ von Frank Zappa, eine seiner konventionellsten Kompositionen.

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Die Songs laufen in den Versionen von Auerbach und Carney länger als die Originale, wobei die beiden und ihre (eher wenigen) Gäste die Vorlagen allerdings nicht dehnen, sondern große Spiellust zeigen. Deutlich wird das bei „She Does It Right“, geschrieben vom Briten Wilko Johnson für seine Pub Bluesrockband Dr. Feelgood: So entspannt sind die Black Keys schon lange nicht mehr ins Rollen gekommen.