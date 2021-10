The Body & BIG|BRAVE Leaving None But Small Birds

Eins war von der Kooperation zwischen dem Kreisch-Doom-Metal- Duo The Body und dem Dröhn-Doom-Metal-Trio BIG|BRAVE nicht zu erwarten: alles, was auf dieser Platte zu hören ist. Die nämlich bewegt sich weitgehend im Bereich von Americana-Musik, komplett mit taktgebendem Schellenkranz, Fiddle-Einlagen und theatralischem Gesang, der hier sogar an Joan Baez, dort an Jason Molina erinnert.

Nein, LEAVING NONE BUT SMALL BIRDS stellt nun wirklich nicht die kürzestmögliche Verbindung zwischen den OEuvres zweier eigenwilliger Bands dar. Dennoch scheinen darauf ihre Kernqualitäten ungefiltert durch. Denn trotz Full-Band-Sound lässt sich kaum von Rock, zumindest nicht ohne das Präfix „Post-“ sprechen: Zu repetitiv die Strukturen, zu uninteressiert an Überwältigungseffekten und Twang-Gehabe.

Stattdessen dräut es wunderbar unheimlich unter diesen sich langsam dahinwälzenden Songs, wird ein kaum greifbarer Existenzialismus spürbar. Abgründige Musik, die nur selten und dann sehr effektvoll die Verstärker aufdreht.

