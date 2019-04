The Brian Jonestown Massacre  The Brian Jonestown Massacre 

Album erscheint voraussichtlich am 15.03.2019

Die Rolling Stones zollen mit einem Cover-Album ihren (Rhythm’n’)Blues-Helden Tribut.

Mick Jagger hatte sich einer Herzklappenoperation unterziehen müssen. Nun befindet er sich zur Beobachtung im Krankenhaus.

In seiner Popkolumne präsentiert Linus Volkmann High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Songs, welche Filme lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Hier Folge 11. Mit der Rückkehr der Hörspielreihe „Die Gruselserie“, der Party des Jahres (1933) in der Wolfsschanze von und zu Matussek, dem deutschen Autorenpreis für Namika und sieben (!) Text-Helferlein sowie Chris Imler live. „Der verhasste Klassiker“ geht – ganz prominent – diese Woche an die Stones.

An der Abendkasse gibt es noch letzte Karten für die Rolling Stones in Berlin. Wir haben alle Informationen zum Konzert zusammengesammelt.