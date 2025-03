Zahlreiche Rockbands spielen den Fokus auf ihr jeweils zentrales Duo schamlos aus: Oasis setzen bei ihrer Comeback-Kampagne (Campaign Supernova, anyone?) einzig auf die Gallaghers, auf Stones-Alben genießen Jagger und Richards optisch stets Vorrang vor den anderen Mitgliedern. Cheap Trick haben Ende der 70er diese Priorisierung zur Kunstform erhoben: Während Sänger und Bassist auf den Artworks die Titelhelden gaben, wurden die beiden Clowns der Truppe immer origineller in den Hintergrund gepackt.

The Darkness wären nicht The Darkness, würden sie den Spieß nicht umdrehen: Statt den schillernden Hawkins-Brothers posieren diesmal nur Bassist Frankie Poullain und Drummer Rufus Taylor, Sohn von Queen-Legende Roger, auf dem Cover – dazu mit klobigen Retro-Handys. Da haben sie die Lacher schon auf ihrer (Front und Rück)Seite! Der Opener legt nach: „I am a Rock and Roll Party Cowboy and I ain’t gonna read no Tolstoy.“ Yep, wir stehen immer noch mindestens bis zur Gürtelrose in gleichermaßen bombastischem wie selbstironischem Hardrock. Das nachfolgende „I Hate Myself“ ist die frenetischste Single der Band überhaupt – Saxofon, Cowboys, BrianMay und Chuck Berry-Gedächtnisgitarren inklusive.

19 Jahre nachdem Justin Hawkins eine weibliche Version seiner selbst im Video zu „Is It Just Me?“ geheiratet hat, präsentiert er sich im One-Take-Clip zum Punk-Prügler erneut als Frau. „The Longest Kiss“ ist eine Revuenummer in bester 70ies-Queen-Manier. Nachdem alle Wege ins abschließende „Weekend In Rome“ geführt haben, bleibt nur die sinfonische Himmelsfahrt. Zu DREAMS ON TOAST (der Titel allein!) lassen sich also gleichermaßen Heads bangen und Handflächen auf Oberschenkel klatschen.

