The Lemonheads Varshons 2

Das Spielen von Fremdmaterial hat eine liebe Tradition in den auch schon 33 Jahren, die es die Lemonheads – zunächst als tatsächliche Band, dann rasch als begriffliche Hülse für die Nicht-Soloarbeiten Evan Dandos – gibt.

Schon in ihren Anfangsjahren coverten sie so unterschiedliche Songs wie „Luka“ (Suzanne Vega), „Different Drum“ (Mike Nesmith) und „Step By Step“ (New Kids On The Block). Ihren Durchbruch hatten sie mit ihrer leicht angeschrammten „Mrs. Robinson“-Version, zwei ihrer größten Hits, „Into Your Arms“ und „The Outdoor Type,“ stammen von den befreundeten australischen Bands Love Positions und Smudge. Und von dem ganzen nur auf Bootlegs vertretenen Material haben wir da noch gar nicht geredet – der Autor empfiehlt dringend die Dando-Version des Flying-Burrito-Brothers-Songs „Sin City“. VARSHONS 2 – der erste Teil erschien vor gut zehn Jahren – fügt dem Katalog an Coverversionen nun weitere 13 Stücke dazu.

Hier das neue Album „Varshons 2“ von The Lemonheads kaufen

Die musikalische Umsetzung folgt dabei (seinen) altbewährten Regeln; Dando ist nach wie vor ein Meister der Unverbindlichkeit, der Songs scheinbar ohne Anstrengung, aber auch ohne Überambition runtersingt. Manchmal braucht er da kaum Begleitung, John Prines „Speed Of The Sound Of Loneliness“ etwa wird nur von einer Akustikgitarre begleitet. An anderer Stelle schiebt er ein wenig von dem Alternative Rock hinein, der ihn in den 90er-Jahren zum Star machte: Um „Abandoned“ von Lucinda Williams bindet er wunderbare Feedback-Schleifen. Und bei den letzten beiden Songs bleibt er dann doch ganz nah am Original: Was kann man an „Take It Easy“ von den Eagles oder Nick Caves „Straight To You“ schon groß verbessern?

