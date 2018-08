Den etwas einfallslosen Titel ihrer Debütplatte DO HOLLYWOOD bereuten die einfallsreichen Brüder Brian und Michael D’Addario vor zwei Jahren schnell. Umso mehr dürften sie sich über den Namen des Nachfolgers – dazwischen erschien noch die ebenfalls heiter benannte „Brothers Of Destruction“-EP – gefreut haben. Zur Schule gehen die beiden zwar nicht mehr, aber GO TO SCHOOL legt schnell offen, wen sie aufmerksam studieren: The Beatles im Hauptfach, The Flamin’ Groovies und The Moody Blues im Nebenfach, SHEER HEART ATTACK-era Queen und Ramones als Wahlfächer.

Tatsächlich verfügen die beiden um die Jahrtausendwende Geborenen über ein enzyklopädisches Wissen um jeglichen Pop von Barock- bis Power- der 60er und 70er – and they know how to use it. Und so haben wir es hier gleich mit einem ganzen Musical zu tun: In 15 Stücken und einem versteckten 16. erzählen die Brüder mit Unterstützung ihrer Förderer wie Todd Rundgren und Jody Stephans von Big Star die sehnsüchtig erwartete Story vom als Menschen aufgezogenen Schimpansen Shane. Why not, ne?

So eine Geschichte lässt sich natürlich nicht in konventionelle Songs umsetzen. Und so vertraut die Strebersounds der D’Addarios doch zu jeder Sekunde klingen, ist es die unberechenbare Aufeinanderfolge dieser Sekunden, die diese Stücke von Epigonentum abhebt. Nicht umsonst heißt einer der Songs „Student Becomes The Teacher“. Komplett in ihrem Elternhaus aufgenommen, lassen hier zwei Tausendundeinssassas ihrer brennenden Musikbegeisterung freien Lauf. Dieses Ungestüm hat sich bisher gelohnt: Die Fans reichen von Phoenix bis (Isolation) Berlin, die Arctic Monkeys holten sie ins Vorprogramm ihrer laufenden Tour. GO TO SCHOOL dürfte die Taschengeldkasse ordentlich aufbessern.