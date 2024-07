The Killers und Andy Bell performen gemeinsam „A Little Respect“ von Erasure

Nach „A Little Respect“ folgte noch eine gemeinsame Live-Darbietung von „Human“.

The Killers befinden sich derzeit auf ihrer „Rebel Diamonds“-Tour, auf der sie ihr gleichnamiges Album aus dem Jahr 2023 vorstellen. Doch neben eigenen Songs überraschte die Band auf ihrem zweiten Konzert in London am Freitagabend (5. Juli) mit einem Erasure-Cover. Dazu holten sie sich zur Unterstützung den Pop-Sänger und Erasure-Mitglied Andy Bell auf die Bühne.

Gastauftritt von Special Guest Andy Bell

Das Konzert schien sich zum Ende zu neigen, als die Killers mit einer Zugabe die Konzertbesucher:innen überraschte. Doch dafür kehrten sie nicht alleine auf die Bühne zurück. Bei ihrem zweiten von sechs Headline-Gigs im O2 in London holten sie sich Andy Bell als gesangliche Unterstützung dazu, um den Erasure-Klassiker A Little Respect“ aus dem Jahr 1988 zu performen. Nach dem Exkurs in die Erasure-Diskografie blieb Bell noch auf der Bühne, um mit dem Killers-Frontmann Brandon Flowers „Human“ aus dem Album der Rockband DAY & AGE (2008) zum Besten zu geben.

The Killers eröffneten am Tag zuvor (4. Juli) ihre „Rebel Diamonds“-Tour ebenfalls in der britischen Hauptstadt. Um den Tag der US-amerikanischen Unabhängigkeit zu zelebrieren, holte sich die Band während ihres Auftritts einen Fan auf die Bühne, der bei „For Reasons Unknown“ das Schlagzeug spielen durfte.