The Who Who

Der kluge Mann baut vor. Pete Townsend ist ein kluger Mann. Also hat er für den Einstieg des ersten Albums von The Who seit 13 Jahren einen Song geschrieben, der allen potenziellen Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen soll. „I don’t care. I know you gonna hate this song“, lässt er Roger Daltrey singen, was jetzt komme, sei nichts Neues, nur ein einfaches Lied.

Und tatsächlich: „All This Music Must Fade“ reiht sich ein in die lange Reihe großer Who-Hymnen mit stotterndem Gitarren-Riff, Tempowechsel zum Refrain und Uhuhuh-Chor. Im weiteren Verlauf bleiben die Mittsiebziger dann aber nicht bei dem, was sie am besten können, sondern versuchen doch was anderes.

Eine luftige Folk-Nummer wie „Break The News“ hat man von The Who eher selten gehört, mit pomadigen Musical-Songs wie „She Rocked My World“ haben die Urheber der Rockoper TOMMY aber Erfahrung. Beides lässt sich ganz gut hören. Fremd­scham setzt nur ein bei „Ball And Chain“: Weniger wegen des müden Bluesrock, eher weil die Guantanamo-Kritik arg platt geraten ist.

