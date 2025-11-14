Thee Headcoats

THE SHERLOCK HOLMES RHYTHM’N’BEAT VERNACULAR / MAN-TRAP

Damaged Goods/Cargo (VÖ: 14.11.)

Make Garagenrock great again! Billy Childish im Doppelpack.

Thee Headcoats :: The Sherlock Holmes Thythm'n'Beat Vernacular
von 
Artikel Teilen
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Bands wie Thee Headcoats werden nicht mehr hergestellt heutzutage. Nein, sie wurden niemals so hergestellt wie Billy Childish sie imaginiert. Der 65 jährige Maler, Schriftsteller, Regisseur, Fotograf und Überzeugungsgaragenrocker mit gewaltigem, ergrautem Schnurrbart fügt mit THE SHERLOCK HOLMES RHYTHM’N’BEAT VERNACULAR seinem ausufernden Katalog ein neues Kapitel hinzu. Das einzuordnen ist undankbar, nicht nur weil das Gesamtwerk aus wohl mehr als 130 Alben kaum überschaubar ist. Sondern auch, weil wieder mal gilt, was „Spex“-Autorin und, das passt, Billy-Childish Übersetzerin Clara Drechsler einst sinngemäß über die Ramones schrieb: Kennt man ein Album, kennt man alle – und alle sind gut.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Der knarzende Rock’n’Roll mit Surf-Melodien, Punk-Attitüde und absurden Texten verweist auf ein goldenes Zeitalter, das es so nie gegeben hat. Retrorock nach dem Motto: Make Garagenrock great again! Jeder Song ist aus demselben Holz gehämmert – bis es richtig kracht. Zur Abwechslung wird in „Got Love If You Want It“ eine Mundharmonika geblasen, dafür klingt nicht nur „The Baby Who Mutilated Everybody‘s Heart“ wie von den Kinks geklaut.

Die Rolling Stones: 25. Studioalbum soll bald fertig sein
Rechtsstreit um die Ramones: Joeys Bruder verklagt Johnnys Witwe
Rolling Stones & Beatles: Über die Urgewalt des schlechten Geschmacks

Das Besondere an diesem neuen Thee-Headcoats-Album ist, dass es parallel erscheint zu MAN-TRAP von Thee Headcoatees. Die verfolgen exakt denselben Ansatz, kein Wunder, die Headcoats spielen die Instrumentaltracks, über denen Ludella Black, Kyra LaRubia, Bongo Debbie und Holly Golightly genau dieselben Songs singen, selbst wenn sie im Original von den Ramones („The KKK Took My Baby Away“), Rolling Stones („Paint It Black“) oder Dead Moon („Walking On My Grave“) stammen. Nein, so was wird nicht mehr hergestellt. Nur von Billy Childish und seinen Freunden.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 12/2025.

Themen aus dem Artikel:

Billy Childish Review Holly Golightly The Kinks Garage Rock Dead Moon The Rolling Stones The Sherlock Holmes Rhythm'n'Beat Vernacular Man-Trap Thee Headcoats The Ramones
Artikel Teilen