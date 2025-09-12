Die Rolling Stones: 25. Studioalbum soll bald fertig sein

Fans dürfen sich freuen: Die Rolling Stones beenden offenbar bald die Arbeiten an ihrem 25. Album.

Nach über sechs Jahrzehnten, 99 Singles und 24 Studioalben haben die Rolling Stones noch immer nicht genug. Wie Marlon Richards erzählt, arbeitet die Band gerade an ihrem 25. Release: „Sie haben noch genug Material vom letzten Album übrig.“

Nach dem Album ist vor dem Album

Schon vor der Veröffentlichung ihrer letzten LP HACKNEY DIAMONDS aus dem Jahr 2023 erklärte Mick Jagger, dass niemand mit einem Ende der Band rechnen müsse. Gegenüber der „New York Times“ sagte er: „Ich glaube nicht, dass es das letzte Rolling-Stones-Album ist. Wir haben ja schon fast drei Viertel des nächsten Albums fertig.“ Auch Ronnie Wood sprach zu dieser Zeit über die Anzahl der neuen Songs, die bei den HACKNEY DIAMONDS-Songwriting-Sessions entstanden, und versicherte, dass Fans nicht lange auf weitere Songs warten müssten. „Paul McCartney hat tatsächlich auf zwei Tracks gespielt, von denen wir einen in petto haben, um noch mehr Material herauszubringen“, so der 78-Jährige gegenüber „NME“. Von den 23 aufgenommenen Songs hat es nur eine Auswahl von zwölf Stücken auf die Platte geschafft.

Spekulationen bestätigt: Marlon Richards im Interview

In einem Interview für die neue Ausgabe des US-amerikanischen „Rolling Stone“ wurde der Schauspieler und Filmproduzent Marlon Richards – Sohn von Gitarrist Keith – gefragt, was die Band denn derzeit mache. „Sie sind gerade in der Stadt und nehmen ein Album auf“, antwortete er. Eigentlich sei eine große Tour durch Europa und die USA für diesen Sommer geplant gewesen, doch es habe Schwierigkeiten mit den Terminen gegeben. Stattdessen beschlossen die Stones, wieder ins Studio zu gehen und ihr nächstes Album aufzunehmen.

Die Band habe noch eine gute Portion Elan und Lust, mehr Musik zu veröffentlichen. So erzählte Richards: „Sie erhielten einen Grammy, und sind jetzt ganz aufgeregt und sagen sich: ‚Wir haben noch mehr davon, wenn ihr wollt’. Ich schätze, sie arbeiten an einem Follow-up.”

Neues Album in Aussicht

Bezüglich der Spekulationen über eine anstehende Tour müssen sich Fans noch gedulden. Dafür dauert es vermutlich nicht mehr allzu lang, bis das neue Album der Rolling Stones auf dem Markt ist. Derzeit arbeiten Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood also im Metropolis Studio im Cheswick an den letzten Zügen des neuen Albums. Seit April sei die Band schon vor Ort mit neuer Musik beschäftigt. Angeblich arbeitet auch Andrew Watt, der Produzent der an HACKNEY DIAMONDS (2023) beteiligt war, beim Folgealbum mit – doch dazu äußerte sich Marlon Richards nicht. Stattdessen lamentiert er scherzend über die „absurden“ Arbeitszeiten, die die drei Musiker nach all den Jahren noch einhalten würden: „Ab mittags bis etwa zwei Uhr morgens. Zu dieser Zeit bin ich lieber woanders!“