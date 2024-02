Das Berliner Trio spielt intensiven Kammerpop, dessen lose Enden auf größere Zeitläufte verweisen.

Was ist Musik? Den Titel der Byte-FM-Sendung des geschätzten Kollegen Klaus Walter darf man gerne einer Betrachtung des zweiten Toechter-Albums voranstellen. Oder: Wo fängt Musik an, wie weit kann sie gehen, wenn mit Katrine Grarup Elbo, Lisa Marie Vogel und Marie-Claire Schlameus drei Musikerinnen ihre klassische Ausbildung mit einer Lust an Pop und Beat-Tüfteleien paaren – all das unter Nutzung von analogen Klangquellen, hervorzuheben hier Violine, Viola, Cello und die menschliche Stimme?

Im zweiten Stück „Me She Said“ produzieren diese Stimmen eher onomatopoetische Klangstücke, die sich wie „bä“ oder „mä“ anhören, bis ein harmonischer Gesang in den kammermusikalischen Raum tritt, um diesen später im Echo zu durchmessen. So wird’s fast ein Drone-Pop-Stück, das dann noch elektronisch in Form gebracht wurde. Dieses Stück jagt aber auch unbarmherzig durch die Geschichte. Mit einer Frage: Ist das jetzt das Update, das junge Musikerinnen Kate Bushs Romantik-Exerzitien schenken? Im Title Track „Epic Wonder“ fahren Breakbeats in die aus Streichern gebauten Klangkulissen. So kann Musik gehen, wenn sie zu laufen beginnt.