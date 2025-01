Die Folktronic-Briten liebkosen auch nach 20 Jahren noch märchenhafte Sounds und Noises.

Wenn es im Hintergrund eines unbedingt seriösen und mit Sorgfalt und Liebe vorgetragenen Folksongs zu klöppeln und zu scheppern und elektronisch auch schon mal aus dem Ruder zu laufen beginnt, ist das … na klar, Tunng. Es vergeht noch nicht einmal ein Song, und wir nehmen teil an der Freude dieses Ausprobierens und Liebkosens all der Sounds und Noises.

Mit der Lead-Single „Didn’t Know Why“ gewinnt die Band eine maximale Funkiness, aber unter dem Schöngesang lauern Zeilen voller Irritation („Wake up in the morning / Everybody eat your lungs and heart“), im Text taucht die von Tunng bekannte Figur Jenny wieder auf, doch diesmal ist ihr jede Romantik abhanden gekommen. Jenny ist heute auf dem Selbstzerstörungstrip, es geht ihr buchstäblich an die Knochen.

Folktronisch betrachtet, stellt LOVE YOU ALL OVER AGAIN ein beeindruckendes Anschlussalbum an die ersten, zwischen 2005 und 2007 erschienenen Werke von Mike Lindsay, Sam Genders (beide Gitarre und Gesang) und ihren Bandmates dar. Tunng spinnen auch nach 20 Jahren noch feine märchenhafte Melodien, vergessen aber nie, hinter deren Rücken synthetische Eingrife abseits der Schulmedizin vorzunehmen.

