Der Songtitel „Sleepwalking“ passt schon mal sehr gut zu diesem Album. Man kann die Musik des Ensembles um den Produzenten Mike Lindsay mit einer Wanderung im Dämmerzustand vergleichen, die Tunng vom charmanten Folk-Klingklang in kleine, elektronisch durchgeschüttelte Popsongs und wieder zurück führt. Die beiden Endstücke des Tunng-Universums kennen Fans seit Jahren, die Briten haben auf ihren bisherigen Alben durchweg inspirierte Kreuz- und Quer-Touren zwischen Folk-Ländereien und elektronischen Störfeldern hingelegt. Das Etikett „Folktronica“ wollte dennoch nicht so ganz auf ihre warm instrumentierten und fein mäandernden Lieder passen. Hin und wieder rutschten der Band auch barocke Kunstwerke aus den Laptops.

https://www.youtube.com/watch?v=0-GIP7af670 Video can’t be loaded: tunng – dark heart [Official Audio] (https://www.youtube.com/watch?v=0-GIP7af670)

Mit „Dark Heart“ stellen sie jetzt einen Synthie-Poptrack mit kurz eingesampeltem La-lalala-la in die Mitte des Albums, ein Hit für Tunng-Verhältnisse. Im nächsten Song wird aber schon wieder eine akustische Gitarre gezupft, der Gesang ganz britische Folk-Schule, habe ich richtig gehört, „we make our life on the battlefront“? Es gibt immer wieder Momente, die diese Musik aus ihrem Kontext ziehen und ganz woanders hin schicken, als habe ein somnambuler Dirigent sich einfach mal ein Stück weit aus der Nacht in den Tag treiben lassen. Und keiner weiß, wie er dieses Ensemble auf die Spur kriegen konnte.