Underworld Drift Series 1

Am 1. November 2018 starteten Underworld das DRIFT-Projekt. Jeden Donnerstag erscheinen seitdem neue Tracks oder Filme der Briten. Zuerst nur für ein Jahr geplant, geht es nun in die Verlängerung. Als erste Zwischenbilanz veröffentlichen sie nun den Sampler DRIFT SERIES 1 sowie eine 7-CD-Box mit sämtlichen Songs.

Der wöchentliche Drang entpuppt sich dabei für Karl Hyde und Rick Smith als Jungbrunnen und fördert ihre Kreativität. Sicher gehört nicht jedes Stück zu den besten ihrer Karriere. Es gibt Ausreißer nach oben und unten, aber auch ein paar ihrer spannendsten Songs. Wie etwa das 45 Minuten lange, mit der australischen Jazzband The Necks aufgenommene „Appleshine Continuum“, eines der DRIFT-Kernstücke. Auf die Compilation schaffte es jedoch leider nur dessen Essenz „Appleshine“.

Underworld wechseln geschickt zwischen funktionalem Techno und cleverer Electronica, geradlinigem Rave und Ambient-Phasen. Immer tief in den 1990ern verwurzelt, entwickeln sie sich trotzdem auch heute noch weiter. In „Schiphol Test“ erinnern sie auch dank Hydes Stimme an Bowies Experimente aus diesem vergangenen Jahrzehnt (THE BUDDHA OF SUBURBIA). Obwohl sich manche Highlights nur auf der Box wiederfinden, bietet DRIFT SERIES 1 eine gelungene Auswahl der Arbeit des Duos in den vergangenen zwölf Monaten.

Die Progressive-House-Avantgarde unterstreicht ihre Unverzichtbarkeit.

