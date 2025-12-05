Es ist immer schön, wenn bei Benefiz-Samplern nicht nur Namen zusammengewürfelt werden, sondern der Sound in irgendeiner Weise mit dem guten Zweck verbunden ist. Die Erlöse von PASSAGES gehen an die in Texas ansässigen NGOs American Gateways und Casa Marianella, die Rechtsberatung, Verpflegung, Unterkunft und Gesundheitsversorgung für Geflüchtete anbieten.

Und die Songs auf PASSAGES kreisen um die Themen Sicherheit und Trost. Die Aufgabe: einen Song oder Track an einem Ort aufzunehmen, der sich wie zu Hause anfühlt. Der Schwerpunkt liegt auf brüchig gestimmtem Indie-Folk. Alan Sparhawk, früher Sänger der Slowcore-Band Low, verkündet im ersten Stück inbrünstig das Ende der Dunkelheit und erinnert zu spartanischen Gitarrenklängen an moralische Mindeststandards: „Good is good / Wrong is wrong.“

Benjamin Booker, Lambchop, Bonnie Prince Billy und Heather Woods Broderick haben jeweils einen unheimlich zerbrechlich anmutenden Song beigesteuert. Zwischen den überwiegend berührenden Stücken finden sich kurze Field Recordings. Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) hat seltsam schöne Elektronik beigesteuert. Auch unabhängig vom guten Zweck ein sehr gelungenes Album.

Diese Review erscheint im Musikexpress 1/2026.