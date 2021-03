Shamir covert „Dsharpg“ von Sharon van Etten

Am 16. April erscheint mit EPIC TEN ein Cover-Album zum 10. Jubiläum von Sharon van Ettens EPIC. Am Freitag wurde in diesem Zusammenhang eine Version des US-amerikanischen Elektropop-Musikers Shamir von dem vierten Stück der Platte mit dem Titel „Dsharpg“ veröffentlicht.

Seine neue Interpretation ergänzt den ursprünglichen Song unter anderem um eine auffällige Gitarre, getragen wird das Stück zudem von Shamirs hoher Stimmlage und Falsett-Technik. Alles in allem ein Cover im Zeichen der Kontemplation.

Sharon van Etten über das Cover:

“It felt simultaneously throwback and very here and now. So many genres melting into one another, I couldn’t peg it and I loved every minute of the wild ride. Not to mention that his vocal range is from another universe and his arrangements are dark and stormy. Self admittedly, I have a harder time keeping up with music today, but Shamir’s music stands out as truly original and a force to be reckoned with in his reimagining of a time where I grew up fondly, angsty and dreaming.”