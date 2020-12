V.A. Too Slow to Disco NEO presents The Sunset Manifesto

Der Berliner Marcus Liesenfeld alias DJ Supermarkt schmeißt seit 2014 die Partyreihe „Too Slow To Disco“. In Kreuzberg läuft in einem angemessen runtergerockten Laden, dem Monarch, allmonatlich (wenn nicht gerade Corona ist) vorwiegend Musik aus den späten 70er-Jahren: Yachtrock, also die kalifornische Spielart von Disco.

Klingt nach Ü40- oder Ü50-Party? Weit gefehlt! Auch für die coolen Kids ist DJ Supermarkts Party Pflicht. Wissen die, wie alt Fleetwood Mac sind? Liesenfeld hat einen Nerv getroffen, denn was 2014 als uncool galt (zumal im ach so technoiden Berlin) erlebt ein Revival. Auch die an die Party angeschlossene Platten-Compilation-Serie (mit der nun achten Folge) ist eine Schatztruhe! Die neue Folge THE SUNSET MANIFESTO ist die zweite, auf der nicht wirklich Musik der späten 70er steckt – sondern nur solche, die so klingen will oder soll.

Ging das bei der Frank reich-Folge ganz formidabel auf, wohl wegen der melodiebegründeten Nähe von Yachtrock und gewissen Chanson-Spielarten, dümpelt die neue Folge leider etwas belanglos dahin – wie ein Cocktail, der schon ganz okay ist, aber keinen großen Eindruck hinterlässt. Nicht mal der Falcon-Punch-Remix von Roosevelts „Take Me Back“ knallt richtig. Insgesamt hätten es etwas mehr Groove und Tempo und Magie sein können. Schade! Schwächste Folge einer äußerst starken Serie.

