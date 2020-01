Wolf Parade Thin Mind

Nach der vergangenen Tour wurde aus dem Quartett ein Trio, Dante DeCaro verließ die Band und nahm den Gerätepark mit, mit dessen Hilfe er die jüngeren Wolf-Parade-Alben atmosphärischer gestaltet hatte. THIN MIND kommt daher naturgemäß direkter zur Sache, beim Auftakt erkennt man Sänger Spencer Krug kaum wieder, weil er seine ansonsten gebrochene Stimme gerade hält und sie von klar gespielten Gitarren stützen lässt.

„Julia Take Your Man Home“ wird den Fans mehr gefallen, das Stück schwebt, wie auch Arcade-Fire-Songs einmal geschwebt haben, auch Future Islands mit ihrer Indie-Rock-Interpretation von 80er-Pop sind nicht weit entfernt.

Im Herzen des Albums versuchen sich Wolf Parade an Annäherungen an die Rock-Ballade, „As Kind As You Can“ würde auch in den Katalog der Killers passen, wäre da nicht die bei Wolf Parade übliche Paranoia.

