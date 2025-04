Riccardo Simonetti: Hasskommentare wegen „Sesamstraße“

Riccardo Simonetti hat bald einen Auftritt in der Kultserie „Sesamstraße“. Nach zahlreichen Hasskommentaren unter dem zugehörigen Social-Media-Post sperrte der NDR die Kommentarspalte und äußerte Solidarität mit Simonetti. Auch der Moderator selbst veröffentlichte ein Statement auf Instagram.

Auf den Social-Media-Accounts der „Sesamstraße“ wurde die neue Staffel bereits angekündigt. Der Influencer soll unter dem Motto „Self Empowerment“ mit den Charakteren der Sendung ein Lied („Jetzt kommt deine Zeit“) singen.

Beleidigende Kommentare werden nicht geduldet

Obwohl die Folge erst im kommenden Herbst veröffentlicht wird, tummelten sich vor allem unter dem Post auf Facebook zahlreiche negative Kommentare. Dabei wurde die Gastauswahl kritisiert, teils mit homophoben und beleidigenden Aussagen. Der NDR reagierte entschlossen: Er sperrte die Kommentarspalte und stellte klar, dass man solche Äußerungen nicht duldet. Unter dem Post heißt es: „Liebe Community, wir freuen uns immer über anregende Diskussionen und einen Austausch mit euch. Meinungen dürfen hier frei geäußert werden. Jedoch haben wir diese Kommentarspalte geschlossen, da homophone und beleidigende Äußerungen gegen Ricardo Simonetti zugenommen haben. Wir dulden diese Kommentare nicht und löschen diese.“

Auf eine Anfrage der „Welt“ teilte der NDR außerdem mit, dass die Kinderserie „seit mehr als 50 Jahren für Toleranz und Respekt und ein gelebtes positives Miteinander zwischen Menschen und Puppen“ steht. „Herabsetzende und menschenverachtende“ Kommentare hätten da keinen Platz. Elmo, Bibo und Co. bringen Kids in mittlerweile 55 Staffeln spielerisch und humorvoll Dinge wie das Alphabet bei. Auch zwischenmenschliche Werte im Bezug auf Freundschaft und friedliches Zusammenleben sind oft Thema.

Gemischte Meinungen in der Kommentarspalte

In den übrigen Kommentaren auf Facebook ist teilweise immer noch Kritik zu der anstehenden Folge zu lesen. So schrieb eine Nutzerin: „Auch wenn man offen sein soll. Sowas gehört nicht in eine Kindersendung. Sesamstraße ist nicht mehr das was es war sehr schade.“ Es lassen sich aber auch zahlreiche Aussagen finden, die dem Ganzen positiv gegenüberstehen und die Vielfalt der Sendung loben. Beispielsweise heißt es: „Ich freue mich drauf und finde es schön, dass die Sesamstraße ihrer Tradition verbunden bleibt und zeigt wie vielfältig unsere Welt ist.“

Mental-Health-Herausforderung für den Show-Gast

Riccardo Simonetti ist unter anderem als TV-Moderator und Podcaster aktiv und lebt seit Jahren offen homosexuell. Auf seinem Instagramkanal äußerte der 32-Jährige sich zu dem aktuellen Geschehen: „Wäre ja auch schön gewesen, wenn Deutschland vielleicht erst mal abwartet bis die Folge erscheint, bevor sie einen Skandal daraus machen.“ Weiter erklärte er: „die Menschen, die beim Verfassen solcher Kommentare das Kindeswohl vorschieben, haben in kleinster Weise Interesse daran Kinder zu schützen.“ Er wirft den Kommentarschreibern vor, den Nachwuchs zu „instrumentalisieren“, um „in eigener Absicht Hetze zu betreiben“.

Simonetti gab auch weitere Details zur anstehenden Folge bekannt. Themen wie sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität würden keine Rolle darin spielen. Es soll lediglich darum gehen, Kids das Gefühl zu geben, wertvoll und liebenswert zu sein. Später fügte er in seiner Instagram-Story hinzu: „Die ganzen hetzenden Sesamstraße-Nachrichten und Kommentare haben die letzten Tage zu einer echten Mental-Health-Herausforderung gemacht.“