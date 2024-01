„Die drei ???“: Gastrolle für Grobi-Sprecher aus der „Sesamstraße“

Karl-Ulrich Meves, der sonst Grobi seine Stimme leiht, kehrt nach über 40 Jahren zur Hörspielreihe „Die drei ???“ zurück.

Synchronsprecher Karl-Ulrich Meves wird eine Rolle in der Detektiv-Hörspielreihe „Die drei ???“ übernehmen. Den 95-Jährigen kennen die meisten als die deutsche Stimme von Grobi aus der „Sesamstraße“. Seit 1973 spricht Meves das blaue Monster. Dieses tritt in verschiedenen Sketchen in unterschiedlichen Berufen auf, häufig jedoch als Kellner in Charlies Restaurant. Grobis Markenzeichen ist dabei, trotz großem Eifer nicht besonders gut in seinem Job zu sein.

Karl-Ulrich Meves kehrt zu „Die drei ???“ zurück

Nun soll Meves an „Die drei ???“ mitwirken – schon wieder. Dem Ermittler-Universum ist er nämlich kein Unbekannter. Bereits in acht anderen Folgen war er zu hören. In der allerersten Folge der Hörspielreihe, „Der Super-Papagei“ sprach er 1979 die Rolle des Ramos Gomez. Zuletzt lieh er in „Der magische Kreis“ im Jahr 1981 dem Auftraggeber Horace Tremayne seine Stimme.

„Die drei ???“-Regisseurin Heikedine Körting bestätigte laut „Spiegel“, sich im Gespräch mit Meves zu befinden. „Er wird auf jeden Fall in der nächstmöglichen ‚Fragezeichen‘-Folge besetzt, wo eine passende Rolle für ihn dabei ist“, sagte sie. „Ja, er freut sich drauf und ich freue mich auch unglaublich.“ Initialzündung für Meves’ erneutes Mitwirken an den Detektivgeschichten ist sein Rückzug nach Hamburg. Dass er die Hansestadt einst verließ, war in den Achtziger Jahren auch der Grund für sein Ausscheiden. „Früher war das Reisen hierher schon ein bisschen beschwerlicher“, kommentierte Körting.

Karl-Ulrich Meves selbst war kürzlich noch im Podcast „Haschimitenfürst – Der Bobcast“ zu hören. In diesem widmet sich Bob-Andrews-Sprecher Andreas Fröhlich der inzwischen mehr als 200 Folgen umfassenden „Die drei ???“-Reihe. In diesem Gespräch war die erneute Zusammenarbeit zwischen Meves und dem Hörspiellabel Europa angestoßen worden.