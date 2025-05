Rihanna ist mit einem neuen Song zurück – aber anders als erwartet

Drei Jahre hat Rihanna ihre Fans musikalisch hängenlassen, nun ist endlich ein neuer Song da. Am Donnerstag (15. Mai) verkündete die Sängerin auf Instagram die Veröffentlichung von „Friend of Mine“. Die Fanherzen schlugen höher – mit Hoffnung auf ein neues Album. Doch schnell wurde klar: Der Song ist kein Vorbote einer neuen Platte, sondern Teil des Soundtracks zum neuen „Schlümpfe“-Film.

Ein Fan meint: „Ein Krümel ist ein Krümel“

Einen Tag nach der Ankündigung erschien das Musikvideo. Darin wandert Rihanna durch eine bunte Schlumpfwelt und ein wenig später singt ihr Charakter den Song. Denn Rihanna ist nicht nur musikalisch Teil des Films, sondern übernimmt auch die Sprechrolle der Schlumpfine.

Musikalisch verfolgt „Friend of Mine“ eher einen minimalistischen Ansatz. Nach einem etwa einminütigen Intro ist Rihannas Stimme zu hören und nach einer kurzen Strophe dominiert dann eine wiederholte Zeile: „Feel like a friend of mine / feel like a friend of mine“, unterlegt mit einem treibenden Dance-Beat.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video spiegelt sich die Mischung aus Frustration und Fanliebe wider: „Es fühlt sich an wie: ‚Und los geht’s! Hoffentlich hast du Hunger… auf nichts.‘ Aber an diesem Punkt nehme ich, was ich kriegen kann.“

Ein anderer Kommentar bringt es auf den Punkt: „Sie ist ins Studio gegangen, hat eine einzige Zeile aufgenommen und dann gesagt: ABSCHICKEN. Und trotzdem hat sie uns umgehauen.“

Rihanna und ihre Musik: Kommt da noch mehr?

Doch kommen die Albumgerüchte nicht von ungefähr. Erst im Februar 2025 versicherte sie „Harper’s Bazaar“, dass eine neue Platte auf dem Weg sei:

„Das Nächste, was die Leute hören, muss sitzen. Es muss Bedeutung haben. Ich muss ihnen zeigen, dass das Warten sich gelohnt hat. Ich kann nichts Mittelmäßiges abliefern. Nach acht Jahren Warten kann man auch noch ein bisschen länger warten.“ Bis dahin bleiben ihren Fans wohl nur: Krümel.