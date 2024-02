Antifuchs im Interview: „Die Debatte ums Gendern ist aktueller denn je“

Wir sprachen mit Antifuchs über die Entwicklung des HipHops: Inwiefern spiegelt das Genre noch immer die Gesellschaft wieder? Und ist die Auseinandersetzung mit Kultur ein Muss, um sich selbst als Rapper:in betiteln zu dürfen? Soziale Medien verhelfen den HipHop-Künstler:innen zu mehr Unabhängigkeit von Labels und geben die Möglichkeit, selbst Werke promoten zu können, doch ist das tatsächlich ein Segen oder eher ein Fluch für Musikschaffende?

Die Rapperin mit der Fuchsmaske erklärte uns ihre Sichtweise und wie sie persönlich eine Balance zwischen der Aufopferung und Hingabe für Fans findet. Dabei sprachen Antifuchs und unsere ME-Autorin Christin Rodrigues über ihr Album FEMINEM, die dadurch eingeleitete Selbstfindungsphase und welche Songs die Rapperin am unliebsten performt.

Seht hier das Interview mit Antifuchs:

HipHop – Made in Germany

Wir trafen Antifuchs im Rahmen der Dokumentationsreihe „HipHop – Made in Germany“, in der die Rapperin ebenfalls auftritt. In insgesamt vier Folgen werden vier Jahrzehnte der deutschen HipHop-Geschichte beleuchtet. Mit einem jeweiligen Fokus auf Städte, die Deutschrap prägten: Heidelberg, Hamburg, Berlin und Frankfurt. Ab dem 23. Januar 2024 kann man die HipHop-Serie in der ARD Mediathek anschauen.