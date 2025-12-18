Riley Keough soll biologische Mutter von John Travoltas Sohn sein

Riley Keough soll laut Prozessdokumenten biologische Mutter von John Travoltas jüngstem Sohn Ben sein. Kelly Preston konnte angeblich keine Kinder gebären.

Die inzwischen verstorbene Kelly Preston soll gar nicht die Mutter von Ben Travolta sein? Wie man nun darauf kommt: In einem aktuellen Prozess verklagt die ehemalige Geschäftspartnerin von Priscilla Presley, Brigitte Kruse, den Sohn der Elvis-Tochter, Navarone Garcia, wegen Vertragsbruch. Dabei kamen nun auch Dokumente ans Licht, die ein weiteres brisantes Detail über John Travoltas und Kelly Prestons jüngsten Sohn, Ben Travolta, enthüllen. Demnach ist die verstorbene Ehefrau nicht die biologische Mutter des Kindes. Die Dokumente besagen, dass Eizellen von Elvis-Enkelin Riley Keough verwendet wurden …

Wie kam es dazu?

In den Dokumenten behauptet Brigitte Kruse, dass Michael Lockwood – Ex-Ehemann von Lisa Marie Presley – ihr erzählt habe, dass Kelly Preston nicht in der Lage sei, Kinder zu gebären. Im Folgenden wird behauptet, dass das Ehepaar die Eizellen von Lisa Marie Presley verwendete, um Kinder zu bekommen, dies nach einer Weile aber nicht mehr tun wollte, da sie keine „Eier mit Heroin“ mehr verwenden wollten, berichtet „TMZ“. Als Reaktion darauf bezog das Ehepaar dann Eizellen von Riley Keough, einer Tochter von Lisa Marie Presley. Ob die Elvis-Enkelin jedoch wirklich ihre Eizellen an das Hollywood-Paar gab, ist bisher noch nicht bestätigt.

Deal zwischen John Travolta und Riley Keough

Laut genaueren Schilderungen soll es einen Deal zwischen der Elvis-Enkelin und dem „Pulp Fiction“-Darsteller gegeben haben. Die Eizellen sollen dem Schauspieler übergeben worden sein, damit seine Ehefrau ihren jüngsten Sohn gebären konnte. Im Gegenzug für ihre Hilfe soll sie einen alten Jaguar sowie eine Zahlung zwischen 10.000 und 20.000 US-Dollar erhalten haben. Außerdem habe Michael Lockwood Brigitte Kruse erzählt, er sei so mittellos gewesen, dass er sich von „Hundefutter“ habe ernähren müssen. Um dieser Situation zu entfliehen, wollte er das Geheimnis rund um das Ehepaar nutzen, um ein Zuhause für sich und seine Töchter zu bekommen.

Hierzu beinhalteten die Dokumente ein handgeschriebenes Blatt Papier mit den Inhalten „CA-Fruchtbarkeitspartner“, „Ben Travolta“ und „Kelly Preston trug das Baby“ sowie eine Textnachricht. Diese erweckt den Anschein, dass Ben Travolta Priscilla Presleys „wunderbarer Enkelsohn“ sei.

Statement von Priscilla Presleys Anwälten

Die Anwälte der Elvis-Witwe gaben zu dem Fall ein Statement an „TMZ“ ab. Darin heißt es: „Nachdem sie in diesem Fall einen Antrag nach dem anderen verloren hatten und erfolglos versucht hatten, Presleys Anwalt Marty Singer von der Vertretung in dieser Angelegenheit auszuschließen, haben Brigitte Kruse, Kevin Fialko und ihre Mitverschwörer gezeigt, dass es keine Hürde gibt, die zu niedrig ist, keine ethische Grenze, die sie nicht bereit sind zu überschreiten, um Priscilla Presley und ihrer Familie weiteren Schmerz zuzufügen.“

Weiter hieß es: „In einem völlig unzulässigen Versuch, ungebührlichen Druck auf Presley auszuüben, damit diese ihre legitimen und wahrheitsgemäßen Aussagen zurückzieht, haben Kruse und ihre Mittäter auch Presleys Sohn, Cousin und Assistentin verklagt. Diese jüngsten, ungeheuerlichen Anschuldigungen stehen in keinerlei Zusammenhang mit den Ansprüchen in diesem Fall. Das Verhalten von Kruse, Fialko und ihren neuen Anwälten (sie haben bereits ihre vierten Anwälte) ist beschämend und wird definitiv vor Gericht thematisiert werden.“

John Travolta selbst äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen.