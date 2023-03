Oscars 2023: John Travolta erinnert unter Tränen an Olivia Newton-John

Während John Travolta das „In Memoriam“-Segment bei der diesjährigen Oscarverleihung am Sonntagabend (12. März) anmoderierte, überkamen ihn die Emotionen, als er in seiner Rede den Titel „Hopelessly Devoted to You“ zitierte – eingesungen von Olivia Newton-John für den Soundtrack des 1978er-Films „Grease“, mit dem beide ihren Durchbruch schafften.

Newton-John ist im August 2022 im Alter von 73 Jahren verstorben. Sie und Travolta waren seit den Dreharbeiten für „Grease“ enge Freunde gewesen.

„In dieser Brache haben wir das Privileg Geld mit etwas zu verdienen, das wir lieben und dabei manchmal Menschen kennenzulernen, die wir ebenso lieben lernen. […] Da es sich heute Nacht um eine Feier der Arbeit und der Erfolge unserer Community während des letzten Jahres handelt, ist es nur passend, dass wir auch jene ehren, die wir verloren haben, und die dieser Kunst ihr Leben gewidmet haben, vor und hinter der Kamera. […] Sie haben unsere Herzen berührt, uns zum Lächeln gebracht und sind Freunde geworden, denen wir immer hoffnungslos zugeneigt sein werden („who we will always remain hopelessly devoted to“).“ Beim letzten Satz brach Travoltas Stimme.

John Travolta gets emotional as he introduces the „In Memoriam“ segment at the #Oscars: „They’ve made us smile, and became dear friends who we will always remain hopelessly devoted to.“ https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/67NZN8e11d

