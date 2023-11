Robbie Williams: Fan stirbt nach Sturz bei seinem Konzert

Die Frau fiel mehrere Sitzreihen hinunter und erlag einige Tage später ihren schweren Verletzungen.

Eine 70-jährige Frau ist nach einem Konzert von Robbie Williams am 16. November in Sydney verstorben. Sie hatte anscheinend versucht, über die Sitze zu klettern und stürzte dabei sechs Sitzreihen nach unten. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und in ein künstliches Koma versetzt, doch letztlich konnte ihr Leben nicht von den Ärzten gerettet werden.

Der Tod der Frau wurde am Montag, dem 20. November, vom St. Vincent’s Hospital, wo sie behandelt wurde, bestätigt. Robbie Williams und der Tournee-Veranstalter Frontier Touring haben bisher keine Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Venues NSW, Betreiber des Stadions, äußerte sich zu dem tragischen Vorfall und erklärte, mit der NSW-Polizei zusammenzuarbeiten, um weitere Informationen zu liefern.

Der Rettungsdienst von New South Wales bestätigte, dass Sanitäter während des Gigs um 22.17 Uhr gerufen wurden, um die verunglückte Frau zu behandeln. Trotz der medizinischen Versorgung im St. Vincent’s Hospital erlag sie ihren schweren Verletzungen an Kopf und Gesicht. Die genauen Umstände des Vorfalls werden aktuell noch ermittelt.

Auch kurz vor einem Konzert von Taylor Swift ist kürzlich eine junge Frau verstorben. Wohl durch die extreme Hitze in Rio de Janeiro erlitt sie einen Herzinfarkt. Swift hatte sich zu dem Vorfall auf Instagram gemeldet und schrieb: „Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber ich muss mit gebrochenem Herzen sagen, dass wir heute Abend vor meiner Show einen Fan verloren haben. Ich werde nicht in der Lage sein, von der Bühne aus darüber zu sprechen, denn ich fühle mich von der Trauer überwältigt, wenn ich auch nur versuche, darüber zu sprechen. Ich möchte jetzt sagen, dass ich diesen Verlust zutiefst empfinde und mein gebrochenes Herz an ihre Familie und Freunde geht“. Bei ihrem darauffolgenden Gig widmete sie der Verstorbenen eine emotionale Performance.