Ana Clara Benevides starb direkt vor Swifts erstem Konzert in Rio de Janeiro an einem Herzinfarkt.

Nachdem kurz vor Beginn der ersten „The Eras Tour“-Show in Rio de Janeiro ein Fan starb, stand Taylor Swift am 19. November trotzdem wieder in der brasilianischen Großstadt für ein weiteres Konzert auf der Bühne. Dort widmete sie der 23-jährigen Ana Clara Benevides, die vor dem Eröffnungsgig einen tödlichen Herzinfarkt erlitt, den Song „Bigger Than the Whole Sky“.

„Von der Trauer überwältigt“

Die Sängerin teilte nach dem Tod der Frau in ihrer Instagram-Story mit: „Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber ich muss mit gebrochenem Herzen sagen, dass wir heute Abend vor meiner Show einen Fan verloren haben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie erschüttert ich darüber bin. Es gibt nur sehr wenige Informationen, die ich habe, außer der Tatsache, dass sie so unglaublich schön und viel zu jung war“. Swift fügte hinzu: „Ich fühle mich von der Trauer überwältigt, wenn ich auch nur versuche, darüber zu sprechen. Ich möchte jetzt sagen, dass ich diesen Verlust zutiefst empfinde und mein Herz an ihre Familie und Freunde geht.“

Seht hier Mitschnitt von „Bigger Than the Whole Sky“:

Während ihrer Show am 19. November zeigte sich Taylor Swift sichtlich emotional und verletzlich auf der Bühne. Während ihrer Performance am Klavier kämpfte sie mit den Tränen, als sie sang: „Did some force take you because I didn’t pray?“.

