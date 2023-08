Robbie Williams mit Ex-Take-That-Kollege Mark Owen auf der Bühne (Video)

Take-That-Reunion? Das erste Mal seit 12 Jahren treten Robbie Williams und Mark Owen gemeinsam auf.

Take That mit Robbie Williams gibt’s zwar nicht mehr, aber für Fans der Boygroup wurde am 26. August ein kleiner Traum wahr: Williams trat auf dem königlichen Landsitz Sandringham auf – und begrüßte für ein kleines Wiedersehen seinen ehemaligen Kollegen Mark Owen auf der Bühne. Die beiden präsentierten den Song „Greatest Day“. Dieses Ereignis markiert das erste Mal seit mehr als zehn Jahren, dass Williams und Owen zusammen auf der Bühne standen.

Videos ansehen: Robbie Williams und Mark Owen singen „Greatest Day“

Der Auftritt wurde auf Social Media zahlreich festgehalten. Kurze Clips auf der Plattform zeigen Ausschnitte der Show von Robbie Williams, aber auch die Verbindung zwischen den beiden Sängern während ihrer gemeinsamen Performance.

