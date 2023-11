Robbie Williams singt „Angels“ für verstorbenen Fan (Video)

„Es bricht mir das Herz“, erklärte der Brite vor dem Anstimmen seiner Hit-Single.

Robbie Williams hat bei seinem Konzert am 22. November in Melbourne den Song „Angels“ dem verstorbenen Fan Robyn Hall gewidmet. Die 70-Jährige kam bei Williams‘ Gig am 16. November ums Leben.

Durch Sturz beim Konzert verstorben

Was zuvor passierte: Der Fan war nach einer Show von Robbie Williams am 16. November im australischen Sydney verstorben. Die 70-jährige Frau hatte anscheinend versucht, bei dem Konzert über mehrere Sitze zu klettern und stürzte dabei sechs Sitzreihen nach unten. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und in ein künstliches Koma versetzt, doch letztlich konnte ihr Leben nicht von den Ärzten gerettet werden. Über die genauen Umstände zum Vorfall ist aktuell nicht mehr bekannt.

„Sie war jemand wie ihr“

Bevor Williams in Melbourne den 1997 veröffentlichten Song „Angels“ anstimmte, ließ er die Menge wissen: „Ich habe diese Woche die tragische Nachricht gehört, dass ein Fan nach der Show in Sydney tödlich verunglückt ist.“ Weiterhin erklärte er, dass er das Gefühl habe, „eins zu sein“ mit allen Menschen, die zu den Gigs kommen, um seine Musik live zu hören. Deshalb meinte er: „Wenn also so etwas passiert, bricht es mir das Herz. Ich habe furchtbar viel darüber nachgedacht, und zwar während der gesamten Show heute Abend. Ich möchte Robyn und Robyns Familie einen großen Applaus und viel Liebe von mir und meiner Band geben. Lasst uns alle mitsingen, sie war jemand wie ihr, die zum Konzert gekommen ist, genau wie ihr heute Abend. Und ich denke, sie verdient einen großen Song und heute Abend ist der für sie“, sagte er und ließ dann „Angels“ anklingen.

Seht hier einen Fan-Mitschnitt des Moments:

Robbie Williams ist aktuell mit seinem 2022 erschienenen Album XXV auf Welttournee. Außerdem kann man bei Netflix seit dem 8. November die vierteilige Doku-Serie „(I am) Robbie Williams“ sehen, in der er Leben und Karriere Revue passieren lässt.