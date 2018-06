Robbie Williams: Viel Kritik für WM-Auftritt in Russland

Überraschend ist es schon, dass der Brite Robbie Williams bei der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 auftritt, denn immerhin wird der offizielle Song zum Turnier von Nicky Jam, Will Smith und Era Istrefi gesungen. Die Organisatoren haben entschieden, dass das Trio erst zum Abschluss des Turniers mit dem Lied „Live It Up“ auftreten wird und setzen zum Eröffnungsspiel auf zwei internationale Stars sowie etwas russische Klassik.

Robbie Williams wird zur Eröffnungsfeier mehrere Hits performen, unter anderem „Rock DJ“. Jason Derulo hingegen wird einen aktuellen Hit singen, er hat für den Sponsor Coca Cola das Lied „Colors“ geschrieben. Dazu wird die russische Opernsängerin Aida Garifullina einen Song zum Besten geben. Robbie Williams hat sich in den vergangenen Tagen gut sichtbar in sozialen Netzwerken wie Twitter und Instagram auf den Auftritt gefreut, erntet aber auch viel Kritik für seine Show im Luschniki-Stadion in Moskau.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup – tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM

— Robbie Williams (@robbiewilliams) June 11, 2018