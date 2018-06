Das Warten ist vorbei, die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 startet in Moskau. Und mit dem Beginn des Turniers kommen auch wieder die Radio- und TV-Ohrwürmer, die ein solch großes Turnier traditionell mit sich bringt. Immer, wenn die Fernsehanstalten in die Halbzeitpause wechseln oder die Übertragung beginnt, werden die immergleichen motivierenden und vermeintlich emotionalen Songs eingespielt, dazu hat die FIFA einen offiziellen Song ausgewählt, der das Turnier bewirbt und für Stimmung sorgen soll.

Hier sind die Lieder, an denen man in den kommenden Wochen nur schwer vorbeikommt:

Das Erste: „Zusammen“ von Fanta 4 feat. Clueso

„Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins, komm lass’n bisschen noch zusammen bleiben“, wird es schon vor dem ersten Anpfiff mehrfach aus dem Fernseher plärren. Das Erste hat sich die Comeback-Single der Fanta 4 geschnappt, der Refrain soll wohl Gemeinschaft stiften. Vernünftiger Plan, gefühlt steht Deutschland noch nicht komplett hinter der aktuellen Nationalmannschaft. Vielleicht läuft er ja bis Sonntag so oft, dass die deutschen Fans nicht mehr Gündogan auspfeifen.

https://www.youtube.com/watch?v=H-RrCQQAdK4 Video can’t be loaded: Die Fantastischen Vier – Zusammen feat. Clueso (offizielles Video) (https://www.youtube.com/watch?v=H-RrCQQAdK4)

ZDF: „The Bravest“ von Sir Rosevelt

Das ZDF zeigt sich ganz international und hat einen Song der Band Sir Rosevelt aus Nashville für die Untermalung emotionaler Szenen gewählt. „The Bravest“ klingt zwar ein bisschen, als hätte der Song es knapp nicht mehr auf das letzte Album von Imagine Dragons geschafft. Der Refrain passt aber zum Thema: „You can be the greatest, you can be the bravest, you can be the champion“ und so weiter.

https://www.youtube.com/watch?v=yqJFLSfkTbg Video can’t be loaded: Sir Rosevelt – The Bravest (Official Lyric Video) (https://www.youtube.com/watch?v=yqJFLSfkTbg)

FIFA: „Live it Up“ von Nicky Jam, Will Smith und Era Istrefi

Auch 2018 setzt die FIFA auf Vergessenswertes. Mit Nicky Jam, Will Smith und Era Istrefi wurden zwar gleich drei Musiker engagiert, der Song „Live It Up“ wird die Zeit aber auch nicht überdauern. Zu belanglos sind die Lyrics und der Beat, das Video zeigt dazu ein tanzendes, diverses Russland, das man so wahrscheinlich nicht zwischen den Platten Moskaus entdecken wird – ein Fest für Zyniker zumindest.

https://www.youtube.com/watch?v=V15BYnSr0P8 Video can’t be loaded: Live It Up (Official Video) – Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia) (https://www.youtube.com/watch?v=V15BYnSr0P8)

Coca Cola: „Colors“ von Jason Derulo

Der Getränkegigant ist einer der Hauptsponsoren des Turniers und stellt oft einen Alternativsong zur FIFA-Hymne vor. 2010 landete der Konzern mit K’naans „Wavin‘ Flag“ einen Megahit, der Shakiras „Waka Waka“ in den Schatten stellen konnte. 2018 geht nun Jason Derulo mit „Colors“ ins Rennen. Buntes Musikvideo mit vielen Flaggen, WM-kompatibler „Lalala“-Refrain und eine lebensbejahende Grundstimmung hat der Song auf jeden Fall, der Inhalt brennt sich aber nicht ein. Bis auf den Coke-Werbespruch „Taste the Feeling“, den Derulo in den Song einbaut, was unterm Strich einfach nur schäbig ist.

https://www.youtube.com/watch?v=p6E9R9qv1No Video can’t be loaded: Jason Derulo – Colors (Official Music Video) The Coca-Cola Anthem for the 2018 FIFA World Cup (https://www.youtube.com/watch?v=p6E9R9qv1No)

Ist Euch egal? Für all die, die Fußball so gar nicht interessiert, hat Klaas Heufer-Umlauf mit Gloria eine Art Anti-Hymne geschrieben.